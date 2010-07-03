Около тысячи человек эвакуировали из столичных судов

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Порядка тысячи человек эвакуировали в понедельник, 2 декабря, из судов столицы из-за электронных сообщений об угрозе взрыва, сообщает Агентство "Москва".

По состоянию на 13:30 анонимные сообщения о минировании поступили на электронную почту 11 районных судов.

Посетителей и сотрудников эвакуировали. Правоохранительные органы проводили проверки. Семь судов уже возобновили работу.

Ранее сообщения о минировании зданий поступали в Басманный, Останкинский, Тверской, Мещанский, Кузьминский и Измайловский районные суды. По результатам оперативной проверки стало известно, что сообщения были ложными. После происшествия суды возобновили работу в обычном режиме.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

