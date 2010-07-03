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Нефтеналивной танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона. Оба судна получили незначительные повреждения выше ватерлинии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что в результате столкновения танкер получил пробоину. Экипаж судна принял решение чинить пробоину на месте и продолжать движение. На борту каждого судна находилась команда из 12 человек, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что грузовое судно, перевозившее более 14 тысяч овец, перевернулось у берегов Румынии. Экипаж не пострадал, однако среди животных спаслись всего несколько десятков.

Судно Queen Hind направлялось в порт Джидда Саудовской Аравии, но опрокинулось по неизвестной причине. В результате запертые в клетках животные оказались под водой. Румынская полиция и береговая охрана провели операцию по спасению овец. Из моря им удалось достать около 30 животных. Остальные овцы утонули.

