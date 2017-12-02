Грузовик застрял на железнодорожном переезде в Подмосковье

Фото: ТАСС/Николай Гордеев

Грузовая машина застряла на железнодорожном переезде перегона Софрино-Пушкино Ярославского направления МЖД, заблокировав движение электричек.

Инцидент произошел в 18:02. По предварительной информации, у прицепа грузовика отвалилось дно и рассыпался груз, сообщает Агентство "Москва".

В результате происшествия движение поездов на участке было приостановлено почти на полчаса.

Сейчас уже машину отбуксировали. 10 электричек (по пять в каждую сторону) следуют с отклонением от расписания до 30 минут.