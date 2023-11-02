Семью мигрантов выдворят из РФ после того, как их ребенок устроил драку в школе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд решил выдворить из РФ семью мигрантов после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте областного ГУ МВД.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено избиение школьником мальчика помладше. Старший ребенок несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло. Происшествие случилось в середине сентября.

Позже полицейские выявили нарушения правил миграционного учета РФ уроженцами ближнего зарубежья, которые являются близкими родственниками участнику конфликта.

"Полицейские установили, что 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания", – поделились в ведомстве.

В отношении пары правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях по статье "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ".

Суд назначил им наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы России. Трое несовершеннолетних, которые не состояли на миграционном учете, также покинут страну вместе с родителями. В ведомстве добавили, что в настоящее время 41-летний и 34-летняя уроженцы ближнего зарубежья находятся в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о семье из Азербайджана.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что Генпрокуратура организовала контрольно-надзорные мероприятия в отношении университетов, в которых иностранцы сдают экзамены, необходимые для получения разрешения на работу в РФ, гражданства и вида на жительство. В список попали 13 вузов, во всех зафиксировали нарушения.

Российских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ