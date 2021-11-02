МВД сообщило о возможном задержании сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

В Астрахани задержали, предположительно, члена банды Басаева, сбежавшего из психиатрической больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности", – рассказал представитель пресс-службы.

По предварительным данным, задержанным является осужденный за бандитизм Магомед Алханов.

26 октября Алханов совершил побег из-под стражи, покинув отделение психиатрической больницы, в котором проходил медицинскую экспертизу.

Позже осужденный был объявлен в федеральный розыск.

