МВД сообщило о возможном задержании сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

19:45
Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области
В Астрахани задержали, предположительно, члена банды Басаева, сбежавшего из психиатрической больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
"В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности", – рассказал представитель пресс-службы.
По предварительным данным, задержанным является осужденный за бандитизм Магомед Алханов.
26 октября Алханов совершил побег из-под стражи, покинув отделение психиатрической больницы, в котором проходил медицинскую экспертизу.
Позже осужденный был объявлен в федеральный розыск.
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