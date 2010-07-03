В Подмосковье легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

На 27-м километре Минского шоссе в Московской области столкнулись легковой автомобиль Opel и грузовик МАЗ. В результате иномарка превратилась буквально в груду металла, сообщает телеканал Москва 24.

По данным МВД, водитель Opel скончался на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

31 октября на Егорьевском шоссе в Люберцах автомобиль ВАЗ-2111 серебристого цвета сбил двух мальчиков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии. Два ребенка 10 и 12 лет пострадали. Сейчас они находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

Еще одна авария произошла на 159-м километре трассы М-9 "Балтия". Там столкнулись легковушка KIA и грузовой автомобиль. В результате аварии погибли пять человек.

