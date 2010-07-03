СК выяснит, как две девочки оказались с мужчинами в квартире в столице

17:02
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следователи проверят обстоятельства, при которых две несовершеннолетние девочки оказались в квартире с мужчинами в центре столицы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту возможного совершения развратных действий и склонения к употреблению наркотиков в отношении двух несовершеннолетних девочек", – сказала Иванова.
Как полагает следствие, жители дома вызвали полицейских из-за шума, а когда правоохранители приехали, они обнаружили в квартире двух мужчин 1983 и 1984 годов рождения и двух несовершеннолетних девочек.
На месте работают следователи, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Девочек отправили на медосвидетельствование.
Ранее сообщалось, полицейского в подмосковном Жуковском уволили за интимную связь с несовершеннолетней, двух должностных лиц ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности. Как сообщалось, сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по Жуковскому подозревается в интимной связи с 13-летней девушкой.
А в Краснодарском крае 11 сотрудников полиции понесли наказание после того, как двоих правоохранителей из Анапы уличили в принуждении 17-летней спортсменки к сексу. Были уволены четыре сотрудника ППС. От должности освобожден начальник отдела МВД по Анапе и его заместитель по охране общественного порядка. Несколько правоохранителей получили строгий выговор.
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