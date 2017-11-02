СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН РФ Николая Баринова.

Причиной стали нарушения при строительстве крупнейшего в Европе следственного изолятора "Кресты-2", передает ТАСС. По версии следствия, Баринов получил взятку.

В августе задержали главу генподрядчика строительства новых "Крестов" Руслана Хамхокова. Его обвиняют в том, что он передавал бывшему замначальнику управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко взятки, сумма которых за пять лет составила не менее 250 миллионов рублей.

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