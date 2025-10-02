Минздрав Дагестана: состояние двоих пострадавших в перестрелке тяжелое

Фото: телеграм-канал Baza

Состояние двоих пострадавших из трех в результате перестрелки в дагестанском селе Унцукуль оценивается как тяжелое, рассказали ТАСС в Минздраве региона.

Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов отметил, что в настоящий момент их оперируют врачи. По информации регионального МВД, у одного из пострадавших повреждение артерии привело к значительной потере крови.

В настоящее время трое участников стрельбы разыскиваются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Уточняется, что к школе, возле которой произошла перестрелка, инцидент отношения не имеет.

Проводится доследственная проверка, отметили в Следственном управлении СК России по республике. Прокуратура Дагестана будет держать на контроле проводимую проверку. По информации пресс-службы ведомства, перестрелка произошла из-за возникшего конфликта, после которого местные жители выстрелили в своих знакомых.

О перестрелке на прилегающей к школе территории стало известно 2 октября, конфликт произошел с участием шестерых взрослых людей. Во время инцидента было применено травматическое оружие.

