Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Пензенской области

Фото: ГУ МЧС России по Пензенской области

Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем "КамАЗ" на переезде в Пензенской области. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что ДТП произошло на 82 километре перегона "Лунино – Гольцовка". По предварительным данным, пострадавших нет.

"Произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля "КамАЗ". <...> Для ликвидации последствий от ГУ МЧС России по Пензенской области привлечены пять человек и две единицы техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приамурье поезд протаранил трактор, стоящий на путях. Рядом шли ремонтные работы. Никто не пострадал. Рабочие успели разбежаться, когда увидели состав.

До этого в Калужской области столкнулись цементовоз и пассажирский поезд, который следовал по маршруту Адлер – Москва. Водитель грузового автомобиля погиб, пассажиров поезда эвакуировали.