Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Пензенской области

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Фото: ГУ МЧС России по Пензенской области
Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем "КамАЗ" на переезде в Пензенской области. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что ДТП произошло на 82 километре перегона "Лунино – Гольцовка". По предварительным данным, пострадавших нет.
"Произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля "КамАЗ". <...> Для ликвидации последствий от ГУ МЧС России по Пензенской области привлечены пять человек и две единицы техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Приамурье поезд протаранил трактор, стоящий на путях. Рядом шли ремонтные работы. Никто не пострадал. Рабочие успели разбежаться, когда увидели состав.
До этого в Калужской области столкнулись цементовоз и пассажирский поезд, который следовал по маршруту Адлер – Москва. Водитель грузового автомобиля погиб, пассажиров поезда эвакуировали.
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