Патологоанатом из Новосибирска получал взятки от похоронной компании

15:12
15:12
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Фото: depositphotos/alexraths
В Новосибирске полиция задержала заведующего патологоанатомическим отделением одной из городских больниц. Он обвиняется в получении взяток от похоронной компании за ее рекомендацию родственникам умерших.
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску задержан по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения 47-летний заведующий патологоанатомическим отделением одного из медицинских государственных бюджетных учреждений города", – сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МВД по региону и СУ СК РФ.
С января 2010 по июль 2019 года заведующий патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы № 1, используя должностное положение, регулярно получал от менеджера компании "Некрополь" взятки на общую сумму более одного миллиона рублей за "дачу указаний подчиненным ему сотрудникам патологоанатомического отделения о предоставлении родственникам умерших информации об ООО "Некрополь" как организации, способной надлежащим образом оказать ритуальные услуги".
Мужчине предъявили обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Его арестовали.
Также уточняется, что 44-летней менеджеру "Некрополя" предъявлено обвинение в даче взятки. Она отправлена под домашний арест.
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