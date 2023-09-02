ВСУ обстреляли два населенных пункта в Брянской области

Фото: ТАСС/Александр Река

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово и село Курковичи в Брянской области. Никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в селе Курковичи обстрелом повредило один жилой дом.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", – отметил глава региона.

В ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.

Позже украинские войска предприняли еще одну попытку атаковать Брянскую область. Как сообщил Богомаз, они попытались атаковать двумя беспилотниками телебашню. На месте работали оперативные службы региона.

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями