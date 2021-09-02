Комиссия по расследованию катастрофы Ил-112В планирует представить доклад к 17 сентября

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Комиссия по расследованию катастрофы новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области завершит работу к 17 сентября.

Об этом в кулуарах Восточного экономического форума журналистам рассказал замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Через месяц после аварии я должен сделать доклад, он будет опубликован", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что причинами падения Ил-112В стали потеря газодинамической устойчивости правого двигателя и мощный "керосиновый" пожар, возникший через пять минут после взлета.

Отмечалось, что огонь разрушил тягу правого элерона, из-за этого самолет ушел в неконтролируемый боковой крен.

После этого в Минпромторге заявили, что опубликованные в СМИ данные являются лишь предварительными, окончательные выводы делать пока рано.

Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета 17 августа. На борту находились опытные летчики-испытатели – Герой России Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто не выжил.

В качестве основных версий крушения рассматривались техническая неисправность и ошибка пилотирования.