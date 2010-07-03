Тела четверых погибших найдены у затонувшего у острова Санта-Крус судна

На прогулочном судне Conception, где вспыхнул пожар, обнаружены тела четверых погибших, сообщает AP со ссылкой на источник в Береговой охране США.

Инцидент произошел у острова Санта-Крус вблизи западного побережья США в ночь на 2 сентября. На борту 75-футового судна находились 39 человек. Лишь пятерым удалось спастись. Позднее судно затонуло вблизи острова Санта-Крус в Калифорнии.

По словам спасателей, основная часть пассажиров находилась в подпалубных помещениях. Причины пожара специалистам предстоит установить.

Судно вышло в трехдневный круиз и должно было вернуться 2 сентября.

