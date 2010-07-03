Роскосмос опубликовал снимки урагана "Дориан"

16:01
16:01
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Фото: twitter.com/roscosmos
Роскосмос опубликовал фотографии, сделанные космическим аппаратом "Метеор-М" № 2, на которых запечатлен ураган "Дориан". Ураган сейчас представляет угрозу для восточного побережья США.
Изображения опубликованы на официальной странице Роскосмоса в Twitter.
По сообщениям СМИ, сформировавшийся в Атлантическом океане «Дориан» уже достиг редкой пятой, высшей категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 км/ч. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия#ураган #Дориан #ЗемляИзКосмоса pic.twitter.com/oj3nIWpCRs— РОСКОСМОС (@roscosmos) 2 сентября 2019 г.
Съемка была сделана 31 августа. Информацию обработал оператор космических средств дистанционного зондирования Земли холдинг "Российские космические системы".
Ураган "Дориан" сформировался в Атлантическом океане. Постепенно он усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира – Симпсона. Пятая категория – катастрофический ураган (деревья, кустарники, рекламные щиты повалены, здания сильно повреждены, некоторые полностью разрушены сильный ущерб причинен нижним этажам зданий на высоте до 4,6 метра). В такой ситуации необходима массовая эвакуация населения с прибрежных территорий.
Сейчас ураган находится в 65 километрах к востоку от острова Большой Багама (Багамские острова) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 метра в секунду.
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