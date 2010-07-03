Ребенок в Зеленограде покончил с собой в день школьной линейки

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В Зеленограде ребенок покончил с собой в день школьной линейки, передает Агентство "Москва".

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, тело нашли в лесном массиве около учебного учреждения. По предварительным данным, счеты с жизнью ребенок свел во время школьной линейки или незадолго до ее начала.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ситуацию взял на контроль аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича. Там уточнили, что пока не могут подтвердить сообщения о самоубийстве.