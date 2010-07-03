В Якутске ввели режим ЧС из-за обмеления реки Лены

12:07
12:07
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Глава Якутии объявил режим ЧС межмуниципального характера в городских округах Якутск и Жатай из-за крайнего обмеления реки Лены, сообщает РИА Новости.
31 августа глава Якутска Сардана Авксентьева ввела режим чрезвычайной ситуации на территории города. Поселок Жатай расположен на левом берегу реки Лены, в 15 километрах ниже Якутска. Отмечается, что дальнейшее обмеление Лены может создать угрозу для бесперебойного водоснабжения двух округов.
Зампред правительства Якутии Алексей Колодезников напомнил, что крайнее понижение уровня воды в Лене происходит каждые 10–12 лет. В последний раз подобная ситуация наблюдались в 1985 году.
При низком уровне воды зимой Лена может промерзать до дна, и чтобы обеспечить потребителей надежным водоснабжением в осенне-зимний период, заранее будут проведены дноуглубительные работы в районе Водозабора и в подходном канале к Якутской нефтебазе.
В конце августа режим чрезвычайной ситуации объявили во Владивостоке из-за сильных дождей. Он будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии.
В городе подтоплены дороги, пригородные территории, с косогоров сходят сели, обрушено несколько подпорных стен. Реки переполнены и выходят из берегов, затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода.
Также размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. У жителей имеется запас продуктов, но ситуация требует восстановления дороги. Происходят локальные отключения электричества. В городе открыли пункт временного размещения для жителей подтопленных домов.
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