Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке столицы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Один человек погиб в результате пожара, который вспыхнул в квартире на северо-востоке столицы. Его тело спасатели обнаружили при тушении огня, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного МЧС, пожар произошел в доме 18 корпус 1 на Новоалексеевской улице. По данным МЧС, одного человека удалось спасти из горящей квартиры, однако, еще один − погиб.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных огонь охватил вещи и мебель.

В ЦУКС также сообщили, что, благодаря оперативным действиям пожарной бригады, возгорание было потушено. СК начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре на Новоалексеевской улице.