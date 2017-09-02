02 сентября 2017, 20:54Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке столицы
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Один человек погиб в результате пожара, который вспыхнул в квартире на северо-востоке столицы. Его тело спасатели обнаружили при тушении огня, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного МЧС, пожар произошел в доме 18 корпус 1 на Новоалексеевской улице. По данным МЧС, одного человека удалось спасти из горящей квартиры, однако, еще один − погиб.
В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных огонь охватил вещи и мебель.
В ЦУКС также сообщили, что, благодаря оперативным действиям пожарной бригады, возгорание было потушено. СК начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре на Новоалексеевской улице.