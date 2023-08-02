Склады и резервуары с топливом получили повреждения после взрывов в Одесской области

Фото: Pavlo Petrov/Ukrainian Emergency Service via AP

После взрывов в Одесской области оказались повреждены складские помещения и резервуары с топливом одного из терминалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

По информации украинского ведомства, в поврежденном состоянии сейчас находятся резервуары с топливом, расположенные в одном из грузовых терминалов. Помимо этого, разрушения получили производственные помещения.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве, Харьковской области и городе Измаиле Одесской области. Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, по направлению в город следовала группа беспилотников. В связи с этим там работала система противовоздушной обороны (ПВО).



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