Суд вынес приговор устроившему стрельбу владельцу кафе в Домодедове

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Домодедове приговорил к трем годам и одному месяцу колонии общего режима, владельца кафе, устроившего стрельбу по посетителям из ружья, сообщает Агентство "Москва".

Али Алиев признан виновным по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Конфликт между Алиевым и тремя посетителями произошел в марте текущего года. В ходе ссоры владелец кафе несколько раз выстрелил в оппонентов из охотничьего карабина "Сайга".

В результате здоровью одного из потерпевших был причинен тяжкий вред, еще двое мужчин получили легкие ранения.

В апреле в Зеленограде задержали посетителя кафе, который в ходе конфликта устроил стрельбу из травматики и ранил оппонента.