На крыльце здания Минприроды РФ оставили бутылку с едкой жидкостью

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Женщина подбросила к зданию Минприроды РФ на Большой Грузинской улице бутылку с неизвестной жидкостью, сообщили Агентству "Москва" в оперативных службах.

"При попытке задержания сотрудниками охраны неизвестная женщина оставила на крыльце здания Минприроды России бутылку с самодельным фитилем," – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в емкости находилась жидкость с резким химическим запахом. Задержана ли женщина – не уточняется. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее в Москве полицейские задержали грузчика, который разбил стекла в машине певицы Земфиры Рамазановой, пытаясь привлечь ее внимание.