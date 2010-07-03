Москвичка заявила об изнасилованиях со стороны отца на протяжении 16 лет

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В полицию Москвы поступило заявление от 31-летней горожанки, которая утверждает, что подвергалась изнасилованиям со стороны родного отца последние 16 лет. Об этом пишет Агентство "Москва".

По словам заявительницы, издевательства и насильственные действия совершались на улице Тимирязевской. Продолжается это с 2003 года. Отцу потерпевшей в настоящее время 58 лет.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, ведется проверка.

Ранее в Москве задержали 37-летнего мужчину по подозрению в надругательстве над 12-летней падчерицей. Инцидент произошел днем 27 июля в квартире на Чертановской улице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. С ним проводятся следственные действия.