Москвичка заявила об изнасилованиях со стороны отца на протяжении 16 лет

В полицию Москвы поступило заявление от 31-летней горожанки, которая утверждает, что подвергалась изнасилованиям со стороны родного отца последние 16 лет. Об этом пишет Агентство "Москва".
По словам заявительницы, издевательства и насильственные действия совершались на улице Тимирязевской. Продолжается это с 2003 года. Отцу потерпевшей в настоящее время 58 лет.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, ведется проверка.
Ранее в Москве задержали 37-летнего мужчину по подозрению в надругательстве над 12-летней падчерицей. Инцидент произошел днем 27 июля в квартире на Чертановской улице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. С ним проводятся следственные действия.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.