Фильм погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева покажут в кинотеатре "Пионер"

Специальный показ фильма "Я тебя люблю" режиссера Александра Расторгуева, погибшего в ЦАР, состоится столичном кинотеатре "Пионер" 8 августа, отмечается на сайте площадки.

"Премьера картины "Я тебя люблю" состоялась в 2011 году на кинофестивале в Роттердаме. Новаторский по форме, уважительный по отношению к героям, ставшими соавторами, не имевший широкого проката, но нашедший путь к своему зрителю, ставший легендой фильм Расторгуева и Павла Костомарова – новая киноклассика", – отмечают представители кинотеатра.

О гибели троих журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко 30 июля сообщил российский МИД. Ситуация с расследованием находится на личном контроле Сергея Лаврова. К выяснению обстоятельств инцидента подключилась ООН.

Официальная процедура опознания подтвердила личности погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Как сообщила сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, рассматривается возможность отправки российских следователей в ЦАР. По закону РФ имеет право собирать доказательства по делам за границей, если преступление попадает в юрисдикцию страны. Полученные в ходе зарубежных расследований улики могут быть использованы в суде.