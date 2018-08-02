Комиссия МАК расследует инцидент с легкомоторным самолетом в Серпуховском районе

2 августа, 13:28
Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования аварийной посадки легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МАК.
Как напомнили в комитете, 1 августа частный легкомоторный самолет-амфибия "Корвет-J" совершил жесткую посадку близ аэродрома Дракино. На его борту находились пилот и пассажир, они остались живы. Само воздушное судно было разрушено, отметили в МАК. "В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", – сказано в сообщении авиационного комитета.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет резко снизился и совершил жесткую посадку под Серпуховом. Проверку обстоятельств и причин этого инцидента проведут СК и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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