Комиссия МАК расследует инцидент с легкомоторным самолетом в Серпуховском районе

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования аварийной посадки легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МАК.

Как напомнили в комитете, 1 августа частный легкомоторный самолет-амфибия "Корвет-J" совершил жесткую посадку близ аэродрома Дракино. На его борту находились пилот и пассажир, они остались живы. Само воздушное судно было разрушено, отметили в МАК. "В соответствии с российским воздушным законодательством МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", – сказано в сообщении авиационного комитета.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет резко снизился и совершил жесткую посадку под Серпуховом. Проверку обстоятельств и причин этого инцидента проведут СК и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.