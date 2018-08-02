Врачи не нашли следы пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

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Врачи не нашли следов пыток на телах троих погибших в ЦАР российских журналистов при первичном осмотре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее поступала информация, что журналистов похитили и допрашивали и только потом убили. Данные уже опровергали в ООН, которая также участвует в расследовании инцидента.

О гибели троих журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко 30 июля сообщил российский МИД. Ситуация с расследованием находится на личном контроле Сергея Лаврова. К выяснению обстоятельств инцидента подключилась ООН.

Официальная процедура опознания подтвердила личности погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сообщается, что тела журналистов доставят в Москву 3 августа.