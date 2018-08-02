Врачи не нашли следы пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

2 августа, 10:29
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врачи не нашли следов пыток на телах троих погибших в ЦАР российских журналистов при первичном осмотре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", – цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее поступала информация, что журналистов похитили и допрашивали и только потом убили. Данные уже опровергали в ООН, которая также участвует в расследовании инцидента.
О гибели троих журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко 30 июля сообщил российский МИД. Ситуация с расследованием находится на личном контроле Сергея Лаврова. К выяснению обстоятельств инцидента подключилась ООН.
Официальная процедура опознания подтвердила личности погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сообщается, что тела журналистов доставят в Москву 3 августа.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: