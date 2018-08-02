Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на Хорошевском шоссе

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Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на мужчину на Хорошевском шоссе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, 1 августа полицейские при поддержке спецотряда "Гром" задержали в Люберцах 34-летнего уроженца Тюменской области. Его изобличили в том, что 14 мая он выстрелил в мужчину на Хорошевском шоссе и ранил его, а затем отобрал сумку, в которой было 18 миллионов рублей. Напавший скрылся на автомобиле, а потерпевший самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.

Как передает Агентство "Москва", похищенные деньги изъяли. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере.