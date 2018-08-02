Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на Хорошевском шоссе

2 августа, 10:26
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на мужчину на Хорошевском шоссе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По информации правоохранителей, 1 августа полицейские при поддержке спецотряда "Гром" задержали в Люберцах 34-летнего уроженца Тюменской области. Его изобличили в том, что 14 мая он выстрелил в мужчину на Хорошевском шоссе и ранил его, а затем отобрал сумку, в которой было 18 миллионов рублей. Напавший скрылся на автомобиле, а потерпевший самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.
Как передает Агентство "Москва", похищенные деньги изъяли. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: