В Китае девять человек погибли в аварии с цементовозом

Фото: АР/Ng Han Guan

Девять человек погибли в аварии, которая произошла в китайской провинции Гуандун. В результате ДТП цементовоз опрокинулся и задавил два легковых автомобиля. Еще два человека получили различные травмы, сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, инцидент произошел в уезде Хуэйдун. Причины происшествия уточняются.

В Москве, как сообщалось ранее, грузовик перевернулся на бок в результате столкновения с трамваем в районе Лефортово. Авария произошла на улице Красноказарменная в районе дома номер 13.