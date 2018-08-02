При пожаре в пятиэтажке в Кемерове эвакуировали около 50 человек

2 августа, 09:49
Фото: vk.com
Пожар произошел на чердаке жилого дома в центре Кемерова. Из здания эвакуировали около 50 человек, сообщил представитель областного главка МЧС.
Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. "Большая часть жильцов покинула здание самостоятельно. Пожарные в ходе разведки спасли из задымленных помещений 12 человек", – цитирует представителя ведомства "Мир 24".
Причины пожара выясняются, к работе приступили эксперты лаборатории областного ГУ МЧС. Кроме того, здание проверят перед началом восстановительных работ. Предполагается, что кровлю будут восстанавливать по всей длине дома, рассказали местные власти. Пострадавшие помещения оценить специальная комиссия.
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