Пострадавших при атаке дрона в Ижевске доставили на лечение в Москву

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Шесть пострадавших при атаке украинского дрона на предприятие в Ижевске доставили на спецборте в Москву, сообщает пресс-служба МЧС России.

Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Жуковский. В полете пострадавших сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинского беспилотника во вторник, 1 июля. В результате атаки погибли 3 человека.

Также, по последней информации, пострадали 45 человек. 35 из них находятся в медучреждениях, 6 в тяжелом состоянии были доставлены в Москву, остальным была оказана помощь на месте.