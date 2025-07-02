Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:04

Происшествия

Пострадавших при атаке дрона в Ижевске доставили на лечение в Москву

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Шесть пострадавших при атаке украинского дрона на предприятие в Ижевске доставили на спецборте в Москву, сообщает пресс-служба МЧС России.

Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Жуковский. В полете пострадавших сопровождали врачи отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинского беспилотника во вторник, 1 июля. В результате атаки погибли 3 человека.

Также, по последней информации, пострадали 45 человек. 35 из них находятся в медучреждениях, 6 в тяжелом состоянии были доставлены в Москву, остальным была оказана помощь на месте.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика