Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:39

Происшествия

Тело исчезнувшей в Оренбуржье девочки нашли в водоеме

Фото: телеграм-канал SHOT

Сотрудники полиции нашли в водоеме тело пятилетней девочки, которую разыскивали три дня в Сорочинске Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные СУСК РФ по региону.

В процессе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара было найдено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 30 июня днем пятилетняя Василиса Целовальникова ушла из двора дома № 142, находящегося по улице Набережной города Сорочинск, и исчезла.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве, прокуратура контролирует ход расследования дела и поиски девочки. К поиску Василисы привлечены более 300 человек, в частности, следователи, полицейские, кинологи и волонтеры.
Собеседник агентства отметил, что пропавшая девочка не разговаривает, в остальном она здорова.

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика