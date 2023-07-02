Тело исчезнувшей в Оренбуржье девочки нашли в водоеме

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Сотрудники полиции нашли в водоеме тело пятилетней девочки, которую разыскивали три дня в Сорочинске Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на данные СУСК РФ по региону.

В процессе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самара было найдено тело ребенка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 30 июня днем пятилетняя Василиса Целовальникова ушла из двора дома № 142, находящегося по улице Набережной города Сорочинск, и исчезла.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве, прокуратура контролирует ход расследования дела и поиски девочки. К поиску Василисы привлечены более 300 человек, в частности, следователи, полицейские, кинологи и волонтеры.

Собеседник агентства отметил, что пропавшая девочка не разговаривает, в остальном она здорова.