12:16Происшествия
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу 2 июля
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Воздушная тревога объявлена сегодня в трех областях Украины. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения граждан, передает ТАСС.
В красной зоне – Днепропетровская, Николаевская и Полтавская области, а также подконтрольные киевскому режиму районы ДНР и Херсонской области.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога ночью 2 июля объявлена в Киеве и Киевской области. Сирены тревоги также звучали в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.
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