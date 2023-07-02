В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу 2 июля

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Воздушная тревога объявлена сегодня в трех областях Украины. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения граждан, передает ТАСС.

В красной зоне – Днепропетровская, Николаевская и Полтавская области, а также подконтрольные киевскому режиму районы ДНР и Херсонской области.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога ночью 2 июля объявлена в Киеве и Киевской области. Сирены тревоги также звучали в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

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