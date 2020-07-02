Следователи рассмотрят инцидент с опасным сближением самолетов над Ростовом-на-Дону

17:47
Фото: depositphotos/nitinut380
Следователи установят обстоятельства опасного сближения двух самолетов в небе над Ростовом-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елену Марковскую.
В связи с инцидентом была организована доследственная проверка. По словам Марковской, следователями будут установлены как обстоятельства, так и причины произошедшего.
"Организована доследственная проверка в связи авиационным инцидентом при движении самолетов в Ростовской области... Следователями Ростовского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – заявила Марковская.
10 июня самолеты Airbus A320, отправлявшийся в Москву, и Boeing777, курсировавший из Осло в Дубай, опасно сблизились друг с другом. Сообщалось, что система предупреждения опасного движения сработала оперативно. Летчики смогли быстро и корректно оценить ситуацию, в результате чего им удалось избежать столкновения.
Ранее в Госкорпорации по организации воздушного движения РФ назвали информацию об опасном сближении двух самолетов преувеличенной. Отмечалось, что диспетчеры вовремя обратили внимание на ситуацию и дали указание борту S7 изменить курс.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: