Следователи рассмотрят инцидент с опасным сближением самолетов над Ростовом-на-Дону

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Следователи установят обстоятельства опасного сближения двух самолетов в небе над Ростовом-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

В связи с инцидентом была организована доследственная проверка. По словам Марковской, следователями будут установлены как обстоятельства, так и причины произошедшего.

"Организована доследственная проверка в связи авиационным инцидентом при движении самолетов в Ростовской области... Следователями Ростовского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", – заявила Марковская.

10 июня самолеты Airbus A320, отправлявшийся в Москву, и Boeing777, курсировавший из Осло в Дубай, опасно сблизились друг с другом. Сообщалось, что система предупреждения опасного движения сработала оперативно. Летчики смогли быстро и корректно оценить ситуацию, в результате чего им удалось избежать столкновения.

Ранее в Госкорпорации по организации воздушного движения РФ назвали информацию об опасном сближении двух самолетов преувеличенной. Отмечалось, что диспетчеры вовремя обратили внимание на ситуацию и дали указание борту S7 изменить курс.