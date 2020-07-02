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Москва 24

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Происшествия

15:49

Очевидец рассказал о пожаре на Тверской улице

происшествия эксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Очевидец возгорания на Тверской улице рассказал Москве 24 о том, что происходило на месте событий.

"По пути следования по Тверской в сторону центра я увидел крупные клубы дыма, которые поднимались почти от земли и выше дома. По мере приближения заметил, что на месте уже находятся спецслужбы, пожарные установили автолестницу, начали тушение в открытые окна", – сообщил москвич Иван.

Мужчина добавил, что горение из окон было очень активным, из-за пожара и сильного дыма многие люди не могли пройти мимо здания на Тверской. Тем не менее паники не было. "Людей было достаточно для рабочего дня, но обстановка на месте была спокойная, никто не паниковал", – отметил очевидец.

Пожар произошел в доме 24 на Тверской улице в Москве. По данным ГУ МЧС по Москве, людей в здании нет, так как оно находится на реконструкции. По предварительным данным, очаг возгорания находится на втором этаже.

Объявлен второй ранг сложности пожара, на месте работают оперативные службы. Движение по Тверской в сторону области ограничено до 1 полосы.

Видео: прислал очевидец

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Лоскутникова Наталья

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