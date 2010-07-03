Число пострадавших во время конфликта на юге Москвы выросло до двух

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще один человек попал в больницу после конфликта в Донском районе столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, второго пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями.

Ссора между несколькими мужчинами произошла 2 июля в районе дома № 37 на Ленинском проспекте. Ранее сообщалось об одном пострадавшем. Еще двоих участников конфликта доставили в отделение полиции.