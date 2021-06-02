Из столичной клиники выписан первый пациент, пострадавший при стрельбе в гимназии Казани

17:28
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Из клиники в Москве выписали первого пациента, пострадавшего в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.
"Из федеральной клиники была выписана девочка 2007 года рождения, пострадавшая в 175-й гимназии. Сегодня ее доставили из Москвы в Казань. Состояние оценивается как удовлетворительное", – рассказали в министерстве.
На данный момент в федеральных клиниках продолжают находиться четыре ребенка и трое взрослых, еще трое остаются в Детской клинической больнице Татартана. По информации медиков, они находятся в стабильном состоянии.
Трагедия произошла 11 мая в гимназии № 175 в Казани. В результате происшествия погибли семь детей и две учительницы. Пострадали 23 человека.
Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов. Позднее он был арестован.
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