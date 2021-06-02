Несколько взрывных устройств обнаружили в квартире на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные правоохранители обнаружили и изъяли несколько взрывных устройств из квартиры на востоке Москвы. Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник.

"В квартире на улице Саянской правоохранители обнаружили четыре предмета, предположительно, являющимися самодельными взрывными устройствами", – говорится в сообщении.

Источник отметил, что сейчас все изъятые предметы направлены на экспертизу. Он добавил, что на время проведения осмотра квартиры в целях безопасности эвакуировали 70 жителей подъезда.

Ранее сообщалось, что Зеленоградский районный суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".