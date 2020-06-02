Два трупа обнаружили в колодце в Подольске – СК

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту обнаружения тел двух человек вблизи одного из СНТ в городском округе Подольск, сообщает Агентство "Москва".

Тела двух неизвестных с сильными гнилостными изменениями нашли на дне сливного колодца 2 июня.

Следователи устанавливают личности погибших, а также обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти.

Ранее подмосковные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении до смерти своей знакомой в Коломне. Мужчина сознался в преступлении и сообщил, что драка произошла в ходе пьяной ссоры.