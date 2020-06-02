Украинского военного задержали в Крыму при пересечении границы

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В Крыму за нарушение государственной границы задержали украинского военнослужащего. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ, мужчина был пьян. При себе у него не было документов, но удалось установить, что зовут его Добринский Е. В.

По предварительным данным, у мужчины с собой были наркотики. Найденное вещество рассмотрят в рамках экспертизы. Кроме того, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Ранее стало известно, что с 1 марта граждане Украины могут посещать Россию только по заграничному паспорту. Те, кто покинул страну страну этого срока по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться на родину по этим же документам.

