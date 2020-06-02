Фото: МВД России

Мужчина напал на кассира автозаправки в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Инцидент произошел на Полуярославской набережной. По данным полиции, злоумышленник вошел в помещение АЗС и через некоторое время неожиданно напал на кассира.

Мужчина с осколком стекла в руке требовал от женщины деньги. Кассир стала громко кричать и звать на помощь. Нападавший испугался и скрылся с места преступления, отметили в ведомстве.

В результате следственных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее безработный мужчина набросился с ножом на кассира в одном из столичных магазинов на Можайском шоссе. Злоумышленник, ранивший работника торговой точки в живот, был задержан правоохранителями.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

