Работников в Китае накормили червями за невыполнение плана

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Сотрудников китайской фирмы интерьерного дизайна накормили живыми червями за невыполнение рабочего плана. Об этом сообщает "Мир 24".

Инцидент произошел в городском округе Бицзе в провинции Гуйчжоу. Видео опубликовали в Сети – на кадрах ролика видно, как люди нерешительно кладут в рот червей и запивают их водой. Некоторые при этом спросили, нет ли у "еды" паразитов.

Впоследствии выяснилось, что поедание сомнительного деликатеса – лишь одна из форм наказания за невыполненные рабочие показатели. Согласно договору, сотрудников могли заставить съесть живую рыбу, вымыть офисные туалеты, накормить всех завтраком на свои деньги или выплатить штраф на 500 юаней.

По факту произошедшего уже инициировали расследование в правоохранительных органах КНР. Руководство компании с жестокими воспитательными методами оперативно запретило сотрудникам выкладывать видео с червями в Сеть.

