Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

09:03

Работников в Китае накормили червями за невыполнение плана

происшествия за рубежом еда

Фото: twitter.com/mailonline

Сотрудников китайской фирмы интерьерного дизайна накормили живыми червями за невыполнение рабочего плана. Об этом сообщает "Мир 24".

Инцидент произошел в городском округе Бицзе в провинции Гуйчжоу. Видео опубликовали в Сети – на кадрах ролика видно, как люди нерешительно кладут в рот червей и запивают их водой. Некоторые при этом спросили, нет ли у "еды" паразитов.

Впоследствии выяснилось, что поедание сомнительного деликатеса – лишь одна из форм наказания за невыполненные рабочие показатели. Согласно договору, сотрудников могли заставить съесть живую рыбу, вымыть офисные туалеты, накормить всех завтраком на свои деньги или выплатить штраф на 500 юаней.

По факту произошедшего уже инициировали расследование в правоохранительных органах КНР. Руководство компании с жестокими воспитательными методами оперативно запретило сотрудникам выкладывать видео с червями в Сеть.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать