Двое детей погибли в Москве после падения из окна

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое детей погибли, выпав из жилого окна в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Талалихина. В правоохранительных органах рассказали, что дети получили несовместимые с жизнью травмы.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента. Известно лишь то, что в это время в квартире находились родственники, которые не заметили, чем занимаются дети.

Ранее стало известно, что в Подольске нашли тело новорожденного ребенке в ведре за гаражом. Следователи начали проверку по данному делу.