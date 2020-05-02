СК возбудил дело после госпитализации с COVID-19 постояльцев нелегального дома престарелых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следственный комитет возбудил уголовное дело после госпитализации с подозрением на коронавирусную инфекцию постояльцев дома престарелых в ТиНО. Сообщается, что учреждение функционировало без разрешительных документов.

В пресс-службе столичного главка СК России рассказали, что мужчина организовал приюты для пожилых людей в четырех частных домах.

"В связи с отсутствием необходимых условий четверо пожилых постояльцев госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. По предварительным данным установлено, что разрешительные документы, необходимые для предоставления услуг пожилым гражданам и разрешения от надзорных и компетентных органов отсутствуют", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя самоизоляции. Сообщалось, что во время проверки документов он применил насилие в отношении сотрудника полиции