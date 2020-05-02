Пожар случился на территории гаражного кооператива в Зябликово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на территории гаражного кооператива на юге Москвы в районе Зябликово. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в дежурную часть в 3:42. Возгорание происходило по адресу: Ореховый бульвар, дом 30Г.

"На территории гаражного кооператива происходило возгорание в одноэтажном здании, приспособленном под производство мебели", – пояснили в МЧС.

Общая площадь случившегося пожара составила 100 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно устранили угрозу распространения огня на другие строения.

"В 4:13 пожар локализован, а в 4:44 пожар ликвидирован", – сообщили в МЧС.

По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сумму причиненного пожаром ущерба предстоит выяснить специалистам.

Ранее в Находке огонь охватил крупнейший в мире плавзавод "Всеволод Сибирцев". В результате случившегося один человек погиб, еще один – пострадал.