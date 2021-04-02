Москвич предстанет перед судом за систематические избиения глухонемого отца

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Обвиняемый в неоднократных избиениях отца-инвалида предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Уточняется, что 39-летнему москвичу предъявили обвинения в нанесении побоев и истязании.

"7 сентября 2020 года, будучи привлеченным к административной ответственности по статье "Побои", находясь в своей квартире, мужчина нанес своему глухонемому отцу удар по лицу", – рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что СК намерен изучить обстоятельства получения малолетним мальчиком гематом, обнаруженных во время медицинского осмотра в детском саду на севере столицы. Синяки у ребенка были зафиксированы в области лица.