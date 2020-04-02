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Происшествия

12:01

Мужчину сняли с опоры Крымского моста

происшествия

Фото: телеграм-канал Hue

Мужчину, забравшегося на одну из опор Крымского места, забрали оттуда столичные пожарные и спасатели, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля. Человека, забравшегося на опору Крымского моста, заметил дежурный поисково-спасательной станции. После объявления тревоги на место происшествия прибыл спасательный катер с дежурной сменой.

Судно находилось под Крымским мостом на случай, если бы мужчина упал. В это же время пожарные и спасатели почти три часа уговаривали мужчину спуститься.

В результате переговоров гражданин был спасен,а операция была благополучно завершена. О мотивах поступка не сообщается.

28 февраля аналогичный инцидент произошел на Москворецком мосту, а тремя днями ранее был такой же случай – по неподтвержденной информации, мужчина таким образом хотел привлечь внимание своей жены, которая от него ушла.

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