Повредившего машины в Зеленограде сотрудника Росгвардии уволят

Военнослужащего Росгвардии, который повредил автомобили и совершившего кражу в магазинах, уволят после окончания проверки.
"Сейчас в отношении этого военнослужащего проводится проверка, после ее окончания он будет уволен по отрицательным мотивам", – сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Ранее стало известно, что 26-летнего военнослужащего задержали по подозрению в краже и повреждении машин.
1 апреля в полицию обратилось шесть жителей 10 микрорайона. Они рассказали, что ночью неизвестный повредил их автомобили. Из некоторых машин пропали личные вещи. Общий материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей.
Кроме того, охранники магазинов "Фрукты и овощи" и "Сладкоежка" на Крюковской площади сообщили, что видели, как мужчина вынес из торговой точки три коробки с печеньем.
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