В столичном баре у мойщика из управделами президента РФ украли iPhone

Неизвестный украл iPhone X у мужчины, работающего в управлении делами президента РФ. Материальный ущерб составил 67 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратился 22-летний оператор моечной машины ФГБУ "Управление делами президента РФ". Он рассказал, что кража произошла в баре Crazy Daisy на Тургеневской площади. По данному факту проводится проверка.