Военнослужащий в Зеленограде разбил шесть машин и украл печенье

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В Зеленограде задержали 26-летнего военнослужащего, которого подозревают в повреждении машин и краже из магазинов, сообщает Агентство "Москва".

1 апреля в полицию обратилось шесть жителей 10 микрорайона. Они рассказали, что в ночное время неизвестный повредил их автомобили. Из некоторых машин пропали личные вещи. Общий материальный ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Также охранники магазинов "Фрукты и овощи" и "Сладкоежка" на Крюковской площади заявили, что видели, как мужчина вынес из торговой точки три коробки с печеньем и направился в сторону железнодорожных касс.

Подозреваемого задержали у кафе на Крюковской площади. Им оказался военнослужащий войсковой части 7576 в Лунево. Вину мужчины подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

У задержанного изъяли коробки с печеньем. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Сейчас устанавливаются причастность военного к другим преступлениям.