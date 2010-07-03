Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера Сэм погиб в автокатастрофе. Информацию подтвердила полиции Шотландии.

Инцидент произошел 30 марта на территории частного поместья в Стерлингшире. В аварии погиб 22-летний студент Эдинбургского университета. Других подробностей ДТП не приводится.

В полиции отметили, что в настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. Каких-либо подозрительных обстоятельств не обнаружено, передает РИА Новости.

Алекс Янгер, работавший во внешней разведке около 20 лет, возглавил Ми-6 в 2014 году. Срок его полномочий истекает в ноябре 2019 года. Не исключено, что Янгер сохранит за собой пост.

