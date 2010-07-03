Два человека госпитализированы после взрыва огнетушителя в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Огнетушитель взорвался в здании Всероссийского добровольного пожарного общества на западе столицы. Пострадали два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв произошел при попытке перезагрузить огнетушитель. Один из пострадавших госпитализирован с травмой глаза, второй – с травмой кисти.

Ранее три человека пострадали при взрыве на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Пострадавшие были доставлены в клинику военно-полевой хирургии.